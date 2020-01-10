Вашингтон, , 09:16 — REGNUM После убийства главы иранского спецподразделения генерала Кассема Сулеймани в Багдаде политическое влияние США в Ираке может ослабнуть еще сильнее, заявил эксперт в области энергетики Роберт Брюс в статье для издания The Hill.

«Убийство Сулеймани на фоне отчаянной потребности Ирака в надежных поставках электроэнергии может еще больше ослабить политическое влияние Соединенных Штатов в Ираке и привести к сохранению долгосрочной зависимости иракской энергетики от Ирана», — говорится в статье.

По словам Брюса, растущая зависимость Ирака от Ирана указывает на то, что политика в области электроэнергии может оказаться важнее давней двусторонней конкуренции между Багдадом и Тегераном.

Напомним, согласно последним данным Всемирного банка, потребление электроэнергии на душу населения в Ираке составляет около 1300 киловатт-часов в год. В Иране эта цифра составляет около 3000 киловатт-часов в год, что близко к среднемировому уровню в 3100 киловатт-часов на душу населения в год.

Для того, чтобы укрепить свою энергетическую сеть, иракское правительство обратилось за помощью к Ирану. В 2017 году иракские чиновники подписали с иранцами долгосрочный контракт на поставку природного газа. Этот газ позволяет Ираку производить около 2500 мегаватт электроэнергии.

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