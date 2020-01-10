Тегеран, , 09:09 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани, в ходе которых стороны провели обсуждение вопросов безопасности в ближневосточном регионе. Об этом 10 января сообщает пресс-служба иранского лидера.

«Если США захотят ответить на наши действия (ракетный удар по американским военным базам в Ираке — прим. ред.), то они столкнутся с серьезной и опасной реакцией», — заявил Рухани.

Также в ходе беседы президент Ирана отметил, что он надеется на то, что «американцы, которые на протяжении всей своей жизни совершили массу ошибок, не сделают еще одну».

В свою очередь Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул, что Катар выступает против любого рода обострения ситуации, которая будет направлена против Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что место и время атак, якобы планируемых иранским генералом КСИР Касемом Сулеймани, были неизвестны в момент, когда принималось решение о его ликвидации в аэропорту Тегерана.