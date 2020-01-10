Колумбус, США, , 09:12 — REGNUM Представители Демократической партии в Конгрессе США не были уведомлены об операции против иранского генерала Касема Сулеймани из-за опасений утечки. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время выступления на митинге в штате Огайо.

Трамп рассказал, что отдал приказ о немедленной атаке на Сулеймани, так как тот якобы планировал нападения на американские объекты, в том числе на посольство в Багдаде. Радикальные левые демократы остались недовольны операцией, подчеркнул Трамп, назвав в числе таковых «сумасшедшего Берни Сандерса» и «нервозную Нэнси Пелоси».

«Они говорят: «Вы должны были получить разрешение от Конгресса, сообщить нам, а мы бы могли слить это лживым СМИ», — заявил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января в Ираке в результате американского ракетного удара был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. Это привело к очередному обострению противостояния Ирана и США.

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