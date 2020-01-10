Киев, , 09:04 — REGNUM Главы МИД Германии и Украины Хайко Маас и Вадим Пристайко обсудили по телефону урегулирование конфликта в Донбассе, написал Пристайко 9 января на своей странице в социальной сети Twitter.

«В ходе телефонного разговора… также обсудили минское урегулирование. Ждём новостей по результатам встречи Меркель (канцлера Германии Ангелы Меркель — ИА REGNUM) и Путина (президента России Владимира Путина — ИА REGNUM) 11 января», — сказано в сообщении.

Маас выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа украинского самолёта Boeing 737, упавшего в Иране. Стороны договорились о сотрудничестве в деле расследования обстоятельств трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Меркель должны встретиться 11 января 2019 года в Москве.

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