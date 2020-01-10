Киев, 10 января 2020, 09:04 — REGNUM Главы МИД Германии и Украины Хайко Маас и Вадим Пристайко обсудили по телефону урегулирование конфликта в Донбассе, написал Пристайко 9 января на своей странице в социальной сети Twitter.
Маас выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа украинского самолёта Boeing 737, упавшего в Иране. Стороны договорились о сотрудничестве в деле расследования обстоятельств трагедии.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Меркель должны встретиться 11 января 2019 года в Москве.
Читайте также: Путин проведёт переговоры с Ангелой Меркель 11 января