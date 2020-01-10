Брюссель, , 09:00 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили роль Ирана на Ближнем Востоке и необходимость прекращения огня в Ливии. Об этом 10 января сообщил глава пресс-службы госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Госсекретарь обсудил с верховным представителем ЕС сохраняющиеся вызовы безопасности на Ближнем Востоке, включая дестабилизирующую роль Ирана, важность закрепления успеха и обеспечения в будущем прогресса в борьбе международной коалиции с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в распространенном Госдепом сообщении.

Помимо этого, сообщается, что сторонами была рассмотрена необходимость устойчивого прекращения огня и политического урегулирования в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва и государственный секретарь США Майк Помпео проведут переговоры 14 января в Сан-Франциско, в ходе которых обсудят урегулирование ракетно-ядерной проблемы Северной Кореи, ближневосточную ситуацию и двусторонние отношения.