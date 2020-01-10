Джуба, , 08:56 — REGNUM Соединенные Штаты ввели финансовые санкции против вице-президента Южного Судана за его предположительную причастность к «нарушениям прав человека». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министерства финансов США.

В сообщении министерства говорится, что Табан Дэн Гай якобы организовал исчезновение и убийство адвоката по правам человека Сэмюэля Донга Луака и оппозиционного политика Аггри Идри. В соответствии заявлением, Гай сделал это, чтобы укрепить свои позиции в оппозиционной партии, НОДС-ИО.

Напомним, что в 2018 году президент Южного Судана Сальва Киир и лидер повстанцев Риек Мачар подписали мирное соглашение, направленное на прекращение гражданской войны, в результате которой было перемещено почти четыре миллиона человек. Тем не менее в международном сообществе усиливается обеспокоенность тем, что сделка может быть сорвана, поскольку единое правительство все еще не было сформировано.