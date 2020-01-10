Тбилиси, , 08:54 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили следит за событиями, происходящими в Абхазии. Об этом она написала 9 января на своей странице в соцсети Twitter.

«Я пристальным образом слежу за событиями в Сухуми, за соблюдением мер безопасности, а также за судьбой и соблюдением прав человека, наших граждан в оккупированной Абхазии», — написала Зурабишвили.

Как передавало ИА REGNUM, в Сухуме 9 января протестные группы граждан смогли прорваться в администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы и захватить здание. Протест был вызван отказом Верховного суда признать прошлогодние президентские выборы несостоявшимися. Большинство членов парламента поддержали протестующих и выступили за отставку Хаджимбы. Он отказался покидать свой пост.

Напомним, после развала СССР Абхазия входила в состав новообразовавшейся Грузии. В августе 2008 года грузинская армия совершила акт агрессии и начала боевые действия против жителей Южной Осетии. Также Тбилиси сделал ряд угрожающих заявлений в адрес жителей Абхазии.

Российские войска вмешались в грузино-осетинский конфликт и остановили агрессора. После этого Москва признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. В Грузии не признали суверенитета республик и называют их «оккупированными».

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