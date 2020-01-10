Сеул, , 08:49 — REGNUM Глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва и государственный секретарь США Майк Помпео проведут переговоры 14 января в Сан-Франциско, в ходе которых обсудят урегулирование ракетно-ядерной проблемы Северной Кореи, ближневосточную ситуацию и двусторонние отношения. Об этом 10 января на брифинге сообщил представитель МИД Южной Кореи Ким Ин Чхоль.

«Встреча будет способствовать укреплению союза между Республикой Корея и США», — заявил дипломат.

Кроме этого, он добавил, что данная встреча также поспособствует активизации сотрудничества двух стран на глобальном и региональном уровнях.

Также Ким Ин Чхоль рассказал, что глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги тоже прибудет на встречу в Сан-Франциско для проведения двух‑ и трёхсторонних переговоров со своими коллегами из США и Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января министр обороны США Марк Эспер заявил о готовности Соединенных Штатов сдержать «плохое поведение» КНДР.