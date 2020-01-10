Томск, , 08:41 — REGNUM Замгенпрокурора России Николай Шишкин 10 января представил губернатору Томской области Сергею Жвачкину нового прокурора региона Александра Семенова. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

«Добро пожаловать к нам в Сибирь», — сказал Жвачкин Семенову. Губернатор пожелал новому прокурору успехов в службе.

Напомним, Александр Семенов назначен прокурором Томской области 25 декабря 2019 года указом президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурором Томской области был Виктор Романенко. Он был освобождён от этой должности в октябре 2019 года.

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