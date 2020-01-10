Брюссель, , 08:39 — REGNUM Стратегия Евросоюза в отношении России может быть пересмотрена после смены руководства европейского альянса. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью изданию «Коммерсантъ», опубликованному 10 января.

Пять принципов бывшей главы дипломатии ЕС Федерики Могерини в настоящее время тормозят нормализацию отношений альянса и Москвы, отметил дипломат. Это даёт основания ждать от ЕС так называемого стратегического обзора или выработки какой-то скорректированной стратегии.

«Если говорить прямо, Евросоюз должен найти выход из тупика в отношениях с Россией, в который он себя загнал», — подчеркнул дипломат.

Вместе с тем Чижов назвал маловероятным серьёзное изменение позиции ЕС по отношению к РФ. Настроения внутри стран Евросоюза меняются в сторону улучшения отношений с Москвой, однако критическая масса политической воли, нужная для разворота, пока не набрана.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2019 года приступили к исполнению своих обязанностей новый глава Евросовета Шарль Мишель, руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и новый представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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