Токио, , 08:38 — REGNUM На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций все стороны должны проявлять сдержанность. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который находится в Токио для участия в российско-японском стратегическом диалоге.

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Российский дипломат подчеркнул, что, прежде всего, это касается Вашингтона.

«Все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего — США, которые в свое время «взорвали» Ближний Восток и продолжают проводить политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа», — приводит РИА Новости слова замглавы российского внешнеполитического ведомства.

При этом дипломат добавил, что подобные действия со стороны США Россия считает деструктивными и неприемлемыми.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в районе аэропорта Багдада американский беспилотник нанёс удар по кортежу командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Иранский генерал был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Власти Ирана поклялись «страшно» отомстить американцам. В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. С территории Ирана по как минимум двум американским базам на территории Ирака был нанесён ракетный удар.