Лондон, , 08:39 — REGNUM Самолёт Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, мог быть сбит иранской ракетой земля-воздух, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает CNN.

«В настоящее время существует масса информации о том, что рейс был сбит иранской ракетой «земля-воздух». Это вполне могло быть непреднамеренным», — сказал он.

Джонсон добавил, что Великобритания сотрудничает с Канадой и другими международными партнёрами, а также подчеркнул важность прозрачного расследования. Он напомнил, что в авиакатастрофе погибли четыре гражданина Великобритании, тела которых необходимо как можно скорее доставить на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада располагает информацией о том, что украинский самолёт был непреднамеренно сбит иранской стороной.

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