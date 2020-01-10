Москва, , 08:32 — REGNUM Все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны проявить сдержанность, особенно США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«В своё время (США — прим. ИА REGNUM) «взорвали» Ближний Восток и продолжают проводить политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа, политику, которая нам представляется деструктивной и неприемлемой», — сказал Рябков.

При этом высокопоставленный чиновник МИД РФ заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном возникший кризис вокруг Тегерана.

«Мы находимся в постоянном контакте в рамках оставшихся участников СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — прим. ИА REGNUM)», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM 10 января, полномочия президента США Дональда Трампа на ведение войны с Ираном были ограничены резолюцией палаты представителей Конгресса.

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