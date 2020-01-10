Сухум, , 08:36 — REGNUM Ночь с 9 на 10 января в Сухуме прошла без особых происшествий. Число протестующих в здании администрации сократилось примерно до 100 человек. Они продолжают удерживать вход.

Активисты готовились к действиям на следующий день, звонили своим знакомым и звали их подойти к администрации к обеду. Рядом дежурят наряды милиции и сотрудники СОБР. В отношении протестующих они никаких действий не предпринимали, как и в течение предыдущего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Сухуме началось противостояние оппозиции и президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Сначала протестующие, прорвав заслон охраны, захватили здание администрации президента. После этого большинство депутатов парламента поддержали проект постановления о его отставке. Сам Хаджимба уходить со своего поста отказался.

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