Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Начальник управления национальной безопасности Южной Кореи посетил США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Белового дома.

По их словам, 8 января Чон Ый Ён встретился с президентом США Дональдом Трампом и японским коллегой Китамура Сигэру.

В рамках встречи глава Белого дома подчеркнул, что Япония и Южная Корея являются союзниками США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также выразил благодарность за «поддержку и глубокую дружбу».

Также Дональд Трамп попросил представителей Южной Кореи и Японии направить войска в Ормузский пролив в рамках коалиции США.

Кроме того, в рамках своего визита в США Чон Ый Ён встретился с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном и главой национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой. В рамках встречи стороны обсудили ситуацию вокруг КНДР и Ирана, а также трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности.