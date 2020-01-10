Севастополь, , 08:22 — REGNUM Регулярные авиарейсы планируется запустить между Симферополем и Ереваном с марта текущего года. Об этом 10 января сообщил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Регулярные авиарейсы планируется запустить между Крымом и Арменией с марта текущего года», — приводит РИА Новости слова Черняка.

Кроме этого, он рассказал, что российская авиакомпания «Икар» уже получила необходимое разрешение и согласование от Росавиации для регулярных полетов и что в настоящее время данный вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами.

«Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю», — отметил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту.

Также он уточнил, что авиарейс Симферополь-Ереван станет первым международным рейсом после воссоединения республики с Россией.

«Это будет хорошим примером для Китая и Турции и других стран, и авиакомпаний. Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта «Симферополь», — заявил Алексей Черняк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство курортов и туризма Республики Крым сообщило, что количество туристов с Украины в Крыму в 2019 году выросло примерно на 10%.