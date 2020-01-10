Оттава, , 08:15 — REGNUM Власти Канады располагают информацией, что самолёт компании «Международные авиалинии Украины» после вылета из аэропорта Тегерана был непреднамеренно сбит иранской стороной. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Трюдо уточнил, что эти сведения получены из разных источников, включая союзников Канады и собственную разведку.

«Есть доказательства того, что самолёт был сбит иранской ракетой «земля — воздух», — приводит CBC слова премьер-министра.

При этом Трюдо отметил, что, скорее всего, речь идёт о непреднамеренном попадании ракеты в лайнер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 ноября самолёт Boeing 737, следовавший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после взлёта. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждане Ирана, Украины, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Премьер-министры Канады и Великобритании заявили, что в пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» могла попасть ракета, выпущенная по ошибке иранскими ПВО. В свою очередь, Тегеран дважды опроверг это заявление. Согласно предварительным итогам расследования, опубликованным Ираном, в качестве вероятной причины крушения самолёта назван перегрев одного из двигателей.