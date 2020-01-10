Бамако, , 08:14 — REGNUM В последние месяцы в регионе Сахеля произошел «разрушительный всплеск террористических атак на гражданские и военные объекты». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление регионального посланника Организации Объединенных Наций, сделанное им в Совете Безопасности ООН.

Мохамед ибн Чамбас заявил, что «беспрецедентное террористическое насилие» подорвало общественное доверие в регионе.

Он добавил, что с 2016 года количество нападений в Мали, Буркина-Фасо и Нигере увеличилось в пять раз. По его словам, в 2019 году было зарегистрировано более 4000 погибших во время терактов по сравнению с 770 погибшими за три года до этого.

Среди последних атак — взрыв бомбы на обочине дороги в Алатоне в центральном регионе Мали в понедельник, 6 января, в результате чего погибли пятеро солдат, и взрыв в Буркина-Фасо, жертвами которого в субботу, 4 января, стали 14 человек.

Напомним, что одно из крупнейших нападений было совершено 24 декабря, когда 35 гражданских лиц были убиты в результате нападения на военный аванпост в Соуне, в северной части Буркина-Фасо.