Париж, , 08:01 — REGNUM Франция осудила решение израильских властей разрешить строительство 1936 единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Это решение является частью ускоренной колонизации на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Колонизация является незаконной во всех ее формах согласно международному праву, и в частности резолюции №2334 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это способствует разжиганию напряженности на местах и подрывает условия для справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж призвал израильские власти отказаться от этого проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Израиля утвердили план строительства почти 2000 единиц жилья в своих поселениях на Западном берегу реки Иордан.

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