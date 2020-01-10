Новосибирск, , 07:24 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о предоставлении дополнительных мер поддержки обманутым дольщикам, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Определены условия и порядок предоставления субсидий на компенсацию гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, части расходов по оплате стоимости жилого помещения, подлежащего передаче инициатором масштабного инвестиционного проекта (МИП).

Субсидию из областного бюджета на компенсацию части расходов по оплате стоимости жилого помещения, подлежащего передаче инициатором МИП, смогут получить граждане России, проживающие на территории Новосибирской области, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков и нуждающиеся в жилых помещениях.

Предоставление носит заявительный характер. Субсидия может быть предоставлена для полной либо частичной оплаты части расходов по оплате стоимости жилого помещения, подлежащего передаче инициаторам МИП, в размере не более 200 тыс. рублей. На одно жилое помещение, указанное в договоре, она предоставляется однократно. Гражданин имеет право получить её также один раз.