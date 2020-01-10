Вашингтон, 10 января 2020, 07:24 — REGNUM Место и время атак, якобы планируемых иранским генералом КСИР Касемом Сулеймани, были неизвестны в момент, когда принималось решение о его ликвидации в аэропорту Тегерана. Об этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил в интервью Fox News.
По его словам, была «реальная возможность» атак на американские объекты, и поэтому Трамп принял «верное решение».
Как сообщало ИА REGNUM 10 января, полномочия Трампа на ведение войны с Ираном были ограничены палатой представителей Конгресса.
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