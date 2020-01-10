Нью-Йорк, США, 10 января 2020, 06:43 — REGNUM Сильным лидером назвала актриса Шэрон Стоун президента России Владимира Путина в интервью журналу GQ, опубликованном 9 января.
«Я думаю, что Путин — по-своему сильный лидер своей страны. Не хочу, чтобы он управлял моей страной, но я не против того, как он управляет своей страной», — сказала актриса.
Объясняя разницу между российским президентом и президентом США Дональдом Трампом, Стоун отметила, что второй является «хвастуном», который не уважает свой пост.
По мнению актрисы, качества Трампа не позволят ему переизбраться на пост президента в 2020 году.
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