Нью-Йорк, США, , 06:43 — REGNUM Сильным лидером назвала актриса Шэрон Стоун президента России Владимира Путина в интервью журналу GQ, опубликованном 9 января.

«Я думаю, что Путин — по-своему сильный лидер своей страны. Не хочу, чтобы он управлял моей страной, но я не против того, как он управляет своей страной», — сказала актриса.

Объясняя разницу между российским президентом и президентом США Дональдом Трампом, Стоун отметила, что второй является «хвастуном», который не уважает свой пост.

По мнению актрисы, качества Трампа не позволят ему переизбраться на пост президента в 2020 году.

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