Кемерово, , 06:38 — REGNUM В Кузбассе заработало новое министерство — министерство цифрового развития и связи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оно образовано с 1 января 2020 года.

Постановлением губернатора Сергея Цивилёва департамент информационных технологий области переименован в министерство цифрового развития и связи с передачей ему функций в сфере связи от департамента транспорта и связи, переименованного тем же постановлением в министерство транспорта Кузбасса.

Министерство цифрового развития и связи возглавил Максим Садиков.

Одна из задач министерства — развитие в регионе всех видов связи, в том числе обеспечение отдалённых населённых пунктов и участков междугородных автомобильных трасс мобильной связью.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 декабря 2019 года в Кузбассе вступил в силу закон о переименовании Совета народных депутатов региона в Законодательное собрание Кемеровской области — Кузбасс.

Администрация области с 2020 года также переименована — в администрацию правительства Кузбасса.

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