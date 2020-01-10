Вашингтон, , 06:34 — REGNUM В ходе телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Морган Ортагус.

«Они обсудили последнее развитие событий на Ближнем Востоке, а также важность устава ООН», — содержится в заявлении представителя Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в ходе телефонной беседы Помпео обещал исполняющему обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди содействовать безопасности американцев и иракцев.

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