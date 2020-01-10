Колумбус, США, , 06:28 — REGNUM Европейские страны — члены НАТО получают защиту от России благодаря участию в военном альянсе Соединённых Штатов, заявил 9 января американский президент Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Огайо.

«НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России», — сказал он.

По словам американского лидера, европейские государства снижают расходы на оборону последние 15−18 лет, поэтому, когда он выдвинул требование о большем вкладе в развитие НАТО, в европейских государствах «невзлюбили» его.

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