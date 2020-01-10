Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что глобальное потепление не является обманом, сообщила 9 января пресс-служба Белого дома.

На брифинге, посвящённом обсуждению закона о национальной экологической политике, американский президент отметил, что в беспокойстве экологов нет ничего обманчивого.

«Ничто не является обманом. В этом нет ничего обманчивого. Это очень серьезная тема. Я хочу чистый воздух. Я хочу чистую воду», — ответил Трамп на вопрос о своей позиции.

Ранее президент США скептически высказывался о сведениях экологов, которые подтверждают глобальное изменение климата. Трамп также называл исследователей «сосущими деньги умниками».

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