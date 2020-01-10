Пекин, , 06:04 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Мьянму, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

Визит китайского лидера в Мьянму состоится по приглашению президента страны Винь Мьина и продлится с 17 по 18 января, сообщила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин. Цель визита пока не сообщается.

Напомним, что в июне 2018 года Китай и Мьянма договорились совместно поддерживать безопасность и мир вдоль границы двух стран на фоне разворачивающегося внутри Мьянмы межнационального конфликта.

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