Бухарест, , 06:03 — REGNUM Увеличение РФ военного присутствия в Чёрном море ухудшает ситуацию с безопасностью в регионе. Об этом глава правительства Румынии Людовик Орбан рассказал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, передаёт издание «Укринформ».

"Я подчеркнул важность консолидации роли НАТО в регионе Чёрного моря», — сказал Орбан.

В этой связи Орбан отметил стремление сторон осуществлять общую работу по наращиванию присутствия сухопутных и военно-морских сил НАТО на «восточном фланге».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО рассматривает Чёрное море как стратегический для себя регион.

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