Бухарест, 10 января 2020, 06:03 — REGNUM Увеличение РФ военного присутствия в Чёрном море ухудшает ситуацию с безопасностью в регионе. Об этом глава правительства Румынии Людовик Орбан рассказал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, передаёт издание «Укринформ».
В этой связи Орбан отметил стремление сторон осуществлять общую работу по наращиванию присутствия сухопутных и военно-морских сил НАТО на «восточном фланге».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО рассматривает Чёрное море как стратегический для себя регион.
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