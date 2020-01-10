Оттава, , 05:47 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский согласились тесно сотрудничать при расследовании авиакатастрофы украинского лайнера в Тегеране, сообщает 10 января пресс-служба канадского премьер-министра.

В ходе телефонного звонка, инициированного канадской стороной, Трюдо и Зеленский обсудили трагедию, связанную с крушением самолёта, и выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

«Премьер-министр также сообщил о готовности Канады предоставить экспертную помощь в проведении расследования», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 ноября самолёт Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после взлёта. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждане Ирана, Украины, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

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