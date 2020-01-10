Сухум, , 05:46 — REGNUM Власти Абхазии и оппозиционные силы должны прийти к компромиссу прежде, чем наступят «необратимые последствия». С таким заявлением выступил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, передаёт Интерфакс.

«Обращаюсь с убедительной просьбой к действующей власти и оппозиции прийти к компромиссу и не сталкивать народ Абхазии к необратимым последствиям», — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что армия страны «никогда не будет направлена против своего народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал оппозицию начать переговоры для сохранения стабильности в стране.

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