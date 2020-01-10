Сухум, 10 января 2020, 05:46 — REGNUM Власти Абхазии и оппозиционные силы должны прийти к компромиссу прежде, чем наступят «необратимые последствия». С таким заявлением выступил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, передаёт Интерфакс.
При этом он подчеркнул, что армия страны «никогда не будет направлена против своего народа».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал оппозицию начать переговоры для сохранения стабильности в стране.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Абхазии призвал оппозицию сесть за стол переговоров