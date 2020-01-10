Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Соединённые Штаты заинтересованы в том, чтобы выяснить причины крушения украинского самолёта в Тегеране, заявил 9 января госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

В интервью американскому журналисту Бену Шапиро Помпео отметил, что на борту самолёта Boeing 737 находились граждане европейских стран, Канады, а также Ирана. По его словам, «сейчас многие подозревают» причастность к катастрофе Ирана, поэтому требуется провести расследование.

«Мы узнаем, что на самом деле случилось», — сказал госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 ноября самолёт Boeing 737, следовавший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после взлёта. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

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