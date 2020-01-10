Сиань, Китай, , 05:17 — REGNUM Верховная народная прокуратура Китая арестовала бывшего вице-губернатора провинции Шэньси на северо-западе Китая Чэнь Гоцяна по обвинению во взяточничестве, сообщает агентство Синьхуа.

Национальная надзорная комиссия завершила расследование против Чэня и передала его дело органам прокуратуры. Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия ранее анонсировали исключение чиновника из рядов Компартии Китая и снятие его со всех занимаемых должностей в связи с множественными нарушениями норм и правил поведения партийного члена.

Как сообщало ИА REGNUM, более 8000 тыс. чиновников были наказаны в Китае за ноябрь 2019 года в связи с нарушением правил бережливости и скромности.

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