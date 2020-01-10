Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Резолюция Конгресса подрывает способность США противостоять растущим угрозам со стороны Ирана. Об этом заявил заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Документ, ограничивающий возможность Трампа, начать войну с Ираном это «попытка помешать президенту защитить страну и её интересы в регионе».

"Резолюция Палаты направлена на то, чтобы подорвать способность Вооружённых сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил», — сказал Гидли.

По его словам, резолюция «нелепа», так как она «не имеет силы закона».

Как сообщало ИА REGNUM, резолюция, принятая Конгрессом, обязывает главу государства не начинать войну с Ираном пока администрация США не получит от Конгресса разрешение либо не возникнет «вооруженное нападение на США».

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