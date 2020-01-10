Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Полномочия президента США Дональда Трампа на ведение войны с Ираном были ограничены Палатой представителей конгресса. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания законодательного органа на официальном сайте.

Документ, принятый Конгрессом, обязывает лидера страны не начинать войну с Ираном пока администрация США не получит от Конгресса разрешение либо не возникнет «вооруженное нападение на США».

Резолюция была принята 224 конгрессменами, против документа проголосовало 194. Данную инициативу поддержали три республиканца.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января Трамп рассказал, что убитый по его приказу иранский генерал КСИР Касем Сулеймани якобы планировал нападение на американское посольство.

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