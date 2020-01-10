Вашингтон, , 02:55 — REGNUM В ходе телефонных переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди, Госсекретарь США Майк Помпео обещал содействовать безопасности американцев и иракцев. Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter.

«Мы сделаем всё возможное для защиты граждан США и Ирака и наших общих интересов», — написал чиновник.

Госсекретарь назвал «атакой на суверенитет Ирака» обстрел Ираном американских баз.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января МИД Ирака вручило временному поверенному Ирана ноту, осуждающую атаку военных баз США на своей территории.

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