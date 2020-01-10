Сухум, , 01:56 — REGNUM Около сотни протестующих в Сухуме, требующих проведения новых выборов, остались у администрации президента Абхазии на ночь. Об этом 10 января сообщил журналистам один из участников акции.

«Мы будем сидеть здесь до утра, чтобы не допустить захвата здания», — сказал он.

Ранее депутат парламента Абхазии, лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания призвал митингующих оставаться у президентской администрации столько, «сколько понадобится».

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в Сухуме оппозиция захватила здание администрации президента. Митингующие потребовали признать недействительными результаты выборов, на которых победил действующий президент Рауль Хаджимба, и провести внеочередные выборы. Парламент Абхазии уже проголосовал за его отставку.

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