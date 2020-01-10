Тегеран, , 00:41 — REGNUM Заявления о ракете, якобы попавшей в украинский Boeing под Тегераном, вновь опроверг 9 января глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде в эфире телеканала IRIB TV2.

«Эти слова совсем иррациональны», — сказал он.

По его мнению, попытки исказить реальное положение дел предпринимают в некоторых соцсетях в связи с высказыванием политиков на Западе.

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Ранее, напомним, о том, что в пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» могла попасть ракета, заявили премьер-министры Канады и Великобритании. В свою очередь, Тегеран опубликовал предварительные итоги расследования, в которых в качестве вероятной причины крушения самолёта назван перегрев одного из двигателей.

Напомним, в ночь на 8 ноября самолёт Boeing 737, следовавший из Тегерана в Киев потерпел крушение вскоре после взлёта. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждане Ирана, Украины, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

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