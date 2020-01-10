Вашингтон, , 00:20 — REGNUM Средства массовой информации США и ряда стран Евросоюза в один голос винят в гибели украинского пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» иранские вооруженные силы.

Ведущие западные СМИ со ссылкой на источники утверждают, что в распоряжении правительства США есть точные данные о том, что самолет был сбит иранской зенитно-ракетным комплексом по ошибке.

Стоит отметить, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо прямо заявил, что самолет был сбит иранским ЗРК по ошибке. В самолет, в том числе, находились граждане Канады, в основном иранского происхождения.

При этом СМИ особо подчеркивают информацию о том, что зенитная ракета, которой якобы был сбит Boeing 737 была российского производства.

Стоит отметить, что официально причина катастрофы пока не названа, так как идет расшифровка черных ящиков.