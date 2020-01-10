Тбилиси, , 00:02 — REGNUM Из-за безответственности учредителя консорциума развития Анаклии банкира Мамуки Хазарадзе Грузия потеряла 4 года, а бюджет недополучил доходы, которые еще предстоит подсчитать, считает грузинский аналитик Гия Абашидзе, который поддерживает решение правительства Грузии о расторжении договора с Консорциумом развития Анаклии.

Это решение было принято на заседании правительства 9 января.

По оценке эксперта, грузинское государство все свои обязательства по проекту Анаклии добросовестно выполнило. В частности, провело железную дорогу до будущего порта, выкупило определенные земли и передало их порту. Дополнительно же Партнерский фонд выделил консорциуму субординированный займ в размере $100 млн.

Кроме того, правительство «Грузинской мечты» внесло в Конституцию Грузии соответствующие поправки и в статье 7-ой основного закона записало: «Органическим законом в Анаклии создается особая экономическая зона, на которую распространяется специальный правовой режим».

Что касается консорциума, он все эти годы лишь требовал от государства отсрочек и внесения в договор изменений. По требованию Консорциума развития Анаклии, начиная с 2016 года и до настоящего времени, в договор было внесено более 40 изменений. Государство семь раз откладывало консорциуму сроки для выполнения обязательств. По мнению аналитика, это свидетельствует о безответственном отношении к проекту учредителей консорциума и прежде всего банкира Мамуки Хазарадзе.

«Консорциум должен был выполнить такие зафиксированные им же в выражении интересов обязательства, как пополнение капитала на сумму $120 млн и привлечение займа на $400 млн к 2017 году. Вопрос вероятного отмывания Хазарадзе-Джапаридзе $17 млн стал известен только в январе 2019 года. Безответственный Хазарадзе понял, что не мог привлечь для проекта необходимые средства, и выдумал легкий трюк — прыжок в политику. Летом 2019 года учредил «Лело». Делу о вероятном отмывании денег нужен политический «спасательный круг», чтобы в случае, если вина будет подтверждена, представить себя политическим изгнанником, своего рода Ходорковским. Из-за безответственности Хазарадзе Грузия потеряла 4 года, в бюджет — доходы, которые еще предстоит подсчитать», — подчеркнул Гия Абашидзе.

Эксперт уверен, что для проекта Анаклии будет найден новый инвестор, новый порт будет построен, и Вашингтон будет доволен.

Напомним, что идею строительства нового глубоководного порта в Грузии у границы с Абхазией несколько лет назад впервые озвучил экс-президент Саакашвили. Его проект носил название Лазики. Правительство «Грузинской мечты» отвергло идею Саакашвили и предложило свой проект Анаклия, по сути, предусматривающий строительство такого же глубоководного порта вблизи от границы с Абхазией. Некоторые независимые эксперты усматривают в этом проекте интересы США и предполагают, что новый глубоководный порт будет выполнять функцию не столько торгового и транзитного перевалочного пункта, сколько пристани для американских крупнотоннажных судов.

Свою заинтересованность проектом Анаклии в Вашингтоне выражали неоднократно, в том числе после тревоги, которую в связи с возбужденным против него уголовным делом об отмывании $17 млн забил Мамука Хазарадзе, обвинив правительство Грузии в намерении провала проекта Анаклии.