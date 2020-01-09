Тегеран, , 23:59 — REGNUM Ряд иностранных структур намерен задействовать Иран против США в ходе масштабной военной операции, сообщает 9 января Военный обозреватель.

Комментируя сегодняшнее выступление командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции генерала Амира Али Хаджизаде, издание отмечает, что за его спиной расположены флаги тех структур, которые будут задействованы в реализации плана атаки на Штаты.

Названы сам Иран, КСИР, иранские ВВС и военно-космические силы, «Хезболла» (Ливан), йеменские хуситы («Ансар Аллах»), «Хашд аш-Шааби» (Ирак), ХАМАС (Палестина), Лива Фатимиюн (Афганистан) и Лива Зайнабиюн (Пакистан).

Напомним, в КСИР 9 января заявили, что ракетный удар по военным объектам США в Ираке — это только начало иранской операции против Соединённых Штатов.

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