Сухум, , 23:59 — REGNUM Начать переговоры для сохранения стабильности в стране призвал оппозицию президент Абхазии Рауль Хаджимба. Об этом 9 января сообщила пресс-служба главы Республики.

Заявление сделано главой Абхазии в связи с принятым парламентом страны постановлением об обращении к президенту с предложением о добровольной отставке.

В тексте заявления сказано, что принятое парламентом обращение может осложнить общественно-политическую ситуацию в стране и окончательно дестабилизировать обстановку.

Также отмечается, что несмотря на неоднократные заявления оппозиции о том, что её представители будет дожидаться решения Верховного суда по итогам президентских выборов и предпочтут действовать в строго правовом поле, в настоящее время представителями оппозиции было принято решение перейти к радикальным методам.

Принимая во внимание сложившуюся в стране ситуацию, президент Абхазии заявил о своей готовности, ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности, обсудить все вопросы с оппозицией за столом переговоров.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отказе президента Абхазии Хаджимбы уходить с поста главы государства по требованию оппозиции.

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