Киев, , 23:49 — REGNUM Киев направил Москве ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщила 9 января пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Владимира Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов российской стороне передана нота протеста», — сообщила Зеленко.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов», находящегося в Чёрном море, наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с выполнением ракетных стрельб.

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