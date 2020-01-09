Вашингтон, 9 января 2020, 23:39 — REGNUM Власти Исламской Республики Иран пригласил власти США к участию в расследовании крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737−800. Об этом пишет газета The New-York Times.
Сообщается, что авиационные власти Ирана через Международную организацию гражданской авиации направили приглашение Национальному управлению США по безопасности на транспорте поучаствовать в расследовании причин катастрофы украинского пассажирского самолета Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Этот самолет потерпел крушение 8 января после того, как вылетел из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.