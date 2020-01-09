Вашингтон, 9 января 2020, 23:37 — REGNUM Из зенитных систем ТОР M-1, произведённых в России, был сбит Boeing-737 украинской авиакомпании под Тегераном, сообщает 9 января Newsweek.
Уточняется, что такими данными располагают два сотрудника Пентагона, а также сотрудник разведки Ирака.
По версии указанных источников, самолёт сбит по ошибке, поскольку ПВО Ирана сработали во время взлёта пассажирского самолёта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате крушения Boeing-737 под Тегераном погибли 177 человек. Причины крушения самолёта расследуются.
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