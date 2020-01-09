Оттава, , 23:15 — REGNUM Данными о том, что в крушении самолёта украинской авиакомпании под Тегераном виноваты иранские военные, располагает Канада, сообщает 9 января Sky News.

По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, разведка сообщила, что «самолёт был сбит иранской ракетой земля — воздух». На это указывают эксперты, то же самое говорят союзники Канады.

Трюдо «Это, возможно, была случайность. В свете этой информации с большой остротой встаёт вопрос проведения тщательного расследования этого происшествия».

Напомним, по одной из версий, самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины», разбившийся 8 января вскоре после вылета из Тегерана, мог быть по ошибке сбит иранскими ПВО.

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