Сухум, , 23:12 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что не собирается покидать свой пост и выступает против внеочередных президентских выборов. Об этом сообщил депутат Народного Собрания Леонид Чамагуа на совещании в парламенте республики вечером 9 января.

По словам Чамагуа, Хаджимба отказался удовлетворять требования оппозиции и уходить с поста президента. При этом он готов участвовать в переговорах по нормализации ситуации в республике.

Напомним, что сегодня в Сухуме оппозиция захватила здание администрации президента. Митингующие выступили с требованием признать недействительными результаты выборов президента и провести внеочередные выборы. Парламент Абхазии уже проголосовал за отставку Хаджимбы.