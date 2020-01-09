Тегеран, 9 января 2020, 23:04 — REGNUM Радиоэлектронный удар был нанесён иранскими военными по американским военным объектам в Ираке, заявил 9 января командующий ВВС и военно-космическими силами КСИР Ирана бригадный генерал Амир-Али Хаджи-заде, сообщает Военный обозреватель.
По словам Хаджи-заде, американцы в результате применённого Ираном радиоэлектронного удара лишились полного доступа к электронным системам своих разведывательных самолётов и беспилотников.
Напомним, ракетная атака Ирана по американским военным объектам в Ираке проведена 8 января 2020 г.
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