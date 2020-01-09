История вопроса

Противостояние Исламской Республики Иран с Соединенными Штатами Америки достигло опасного уровня, когда две страны оказались на грани полномасштабной войны. Эскалация на фоне постоянного давления Вашингтона на Тегеран началась с обстрела американской военной базы в Ираке в районе города Киркук. В результате обстрела погиб один американский гражданский специалист, ранения получили четверо американских военных. США возложили ответственность за этот обстрел на движение "Хезболла", поддерживаемое Ираном, и нанесли авиаудары по объектам движения на территории Сирии и Ирака. Эти авиаудары привели к вспышке антиамериканского протеста в Багдаде, где иракские шииты вступили в столкновения с американскими силами безопасности и попытались взять дипломатическую миссию штурмом. Американские военные в ответ убили иранского генерал-майора Касема Сулеймани командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Приказ об убийстве Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп. Свои действия американцы объясняют тем, что это Сулеймани якобы стоял за атакой на американские базы в Ираке и атакой на посольство в Багдаде. Руководство Ирана пообещало отомстить американцам за убийство Сулеймани. Вскоре две американские базы в Ираке подверглись ракетному нападению со стороны Ирана.