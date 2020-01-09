Триполи, , 22:52 — REGNUM Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара приветствует российско-турецкую инициативу по установлению перемирия в Ливии, но не собирается прекращать бои за контроль над ключевыми городами страны — Триполи, Сиртом и Мисуратой. Об этом сегодня, 9 января, объявил представитель ЛНА.

В заявлении ЛНА сказано, что её вооруженные части продолжат бои за столицу страны Триполи, где окопалось правительство национального согласия, а также за Сирт и Мисурату.

При этом представители ПНС заявили, что поддерживают мирную инициативу России и Турции.

Напомним, что Турция заявила о готовности оказать военную помощь ПНС.