Багдад, , 22:48 — REGNUM Шпионская сеть способствовала гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщает 9 января Reuters.

По данным источников в спецслужбах Ирака, шпионская сеть работала в аэропорту Багдада. Она смогла добыть информацию о прибытии Сулеймани в Багдад, после чего он был убит в ходе ракетной атаки.

Уточняется, что в настоящий момент шпионскую сеть обнаружили и её деятельность пресечена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сулеймани погиб в аэропорту Багдада 3 января 2020 г. в результате авиаудара, нанесённого вооружёнными силами США.

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