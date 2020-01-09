Тбилиси, , 22:46 — REGNUM Альтернативы мирным переговорам и активной дипломатии нет, так как любая напряженность для региона — очень большая проблема с точки зрения как безопасности, так и экономического развития. Об этом на заседании правительства Грузии 9 января заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя события, развернувшиеся в последние дни на Ближнем Востоке.

По его словам, правительство Грузии поддерживает связь с международными партнерами и вместе с ними следит за развитием событий.

«Мы действуем в полном синхроне и поддерживаем тесную связь с нашими международными партнерами и вместе с ними следим за развитием событий в регионе. Кроме того, все соответствующие ведомства правительства Грузии — как службы безопасности, так и министерство иностранных дел — находятся в тесной связи с партнерами и совместно работают над анализом тех угроз, которые могут создать стране протекающие в регионе события», — заявил Георгий Гахария.

По его же информации, МИД Грузии поручено оказание максимальной поддержки и помощи через посольства и консульства тем гражданам Грузии, которые находятся в зоне напряженности.